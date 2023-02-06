Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı olağan genel kurul seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Sevinen güven tazeledi.

Bilecik’te bir düğün salonunda yapılan seçimde mevcut Başkan Ahmet Sevinen ile Çetin Kaya yarıştı. 65 delegenin sandığı gittiği seçimde Ahmet Sevinen 43, Çetin Kaya 22 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası mevcut Başkan Ahmet Sevinen güven tazeledi. Sevinen, seçim sonrası tüm delegelerine teşekkür ederek, "Rabbim bizleri çiftçimize en hayırlı görev yapmayı tekrar nasip etti. İlimize çiftçilerimize hayırlı olsun inşallah" dedi.