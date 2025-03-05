Ahmet Uslu'nun annesi Sevim Uslu son yolculuğuna uğurlandı
Silivri Belediyesi'nde spor alanında görevlerde bulunan eski spor koordinatörü Ahmet Uslu anne acısı yaşadı.
Bir süredir hastanede tedavi gören Sevim Uslu (58) dün hayatını kaybetti. Bugün Beykent Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze sonrasında Silivri Alipaşa mezarlığına defnedilen merhume sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Hak İş İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı, MHP eski Silivri İlçe başkanı Zafer Yalçın, Silivri Belediyesi eski başkan yardımcıları Hasan Solak ve Emre Sarısaltıkoğlu, Ahmet Uslu’nun mesai arkadaşları, çok sayıda Ülkü Ocağı başkanları, spor yöneticileri, öğrenciler, eğitmenler katıldı.