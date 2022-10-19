Ahmet Vefik Paşa'nın doğumunun 200. yıl anısına 'Meraki'

Yazar, çevirmen, devlet adamı, Türk Tiyatrosu’nun dev çınarı, Bursa Devlet Tiyatrosu’na adını veren Ahmet Vefik Paşa’nın kaleminden tadına doyulmaz bir başyapıt olan ‘Meraki’ Paşa’nın doğumunun 200. yılı Anısına 25 Ekim tarihinde saat 20.00’de AVP sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.

Ahmet Vefik Paşa’nın, Fransız yazar Moliere’in “Hastalık Hastası” oyunundan uyarladığı Meraki; hastalık ve ölüm korkusuyla, hayatı kendine ve çevresine zindan eden Rıhleti’nin gülünç hallerini ele alan sıcak ve içten bir komedi.

Mert Hürol’un yönettiği oyunda; Bora Özkula, Belgin Bilgin, Cenk Turan, Akif Oktay, Ayşe Dinç, Gizem Türköz, Efecan Baştürk, Erdem Erdoğan, Çağla Genç Özkaymak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Zeynep Yılmaz rol alıyor. Dekor tasarımı Hakan Babaoğlu, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Ali Karaman, müzik Emin Serdar Kurutçu, koreografi Meltem Yorulmaz imzası taşıyor.

50 yıl sonra dedesinin yönettiği oyunu yönetiyor

Oyunun yönetmeni Mert Hürol; “Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere uyarlamalarının en değerlilerinden biri olan Meraki. İlk defa 1871 de Gedikpaşa’daki Osmanlı Tiyatrosunda ‘Hastalık Hasta’ adıyla oynanmış, daha sonra Cumhuriyet döneminde pek çok kez değişik topluluklarca sahne almıştır. Fakat benim için en özeli Ahmet Vefik Paşa’nın doğumunun 150. yılı olan 1972’de rahmetli dedem Ekmel Hürol’un hem oynayıp hem yönetmenliğini üstlendiği Meraki’dir. Torunu olarak tam 50 yıl sonra yine aynı şehirde aynı sahnede rejisini yapmak bana nasip oldu” dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan; "Dekor tasarımını Hakan Babaoğlu’nun, kostüm tasarımını Funda Çebi’nin, ışık tasarımını Ali Karaman’ın, müziklerini Emin Serdar Kurutçu’nun, koreografisini Meltem Yorulmaz’ın yaptığı oyunda; Bora Özkula, Belgin Bilgin, Cenk Turan, Akif Oktay, Ayşe Dinç, Gizem Türköz, Efecan Baştürk, Erdem Erdoğan, Çağla Genç Özkaymak, Orhan Ergün, ve Ferhun Yılmaz rol alıyor" diye konuştu.