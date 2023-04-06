Ahmet Yenilmez 1071'den 2023'e gösterisini Çiftlikköy'de sahneledi

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından sahnelenen tek perdelik meddah gösterisi “1071’den 2023’e”, Çiftlikköylüler tarafından ilgiyle izlendi.

Çiftlikköy Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik, Yeni Düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Ahmet Yenilmez’in tek oyunculu performansını Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Fettan Engin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Kerem Öztürk ve Çiftlikköylüler beğeniyle izledi. Türk tarihini Orta Asya’dan Anadolu kapılarına, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Kuruluş Savaşı’dan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar bir ozanın anlatıcılığı ile hikaye eden Yenilmez, lirik anlatımı ile izleyicileri etkilemesini bildi. Tek perdelik gösterinin ardından Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından usta sanatçı Ahmet Yenilmez’e anı tabağı hediyesi takdim edildi.