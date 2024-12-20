Ahmet Ziylan Ortaokulu Öğrencileri, Ömer Seyfettin Kütüphanesini Ziyaret Etti
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu öğrencileri Silivri Belediyesi Ömer Seyfettin Kütüphanesini ziyaret etti. Öğrenciler kaynakların etkin kullanımı, kütüphane kuralları gibi konularda bilgilendirildi.
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu öğrencileri Silivri Belediyesi Ömer Seyfettin Kütüphanesi’nde ağırlandı. Kısa sürede koleksiyonunu 5 binden 15 bine çıkararak geniş bir bilgi kaynağına ulaşan kütüphanede, öğrencilere kaynakların etkili kullanımı, genel kurallar ve doğru bilgiye ulaşma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler kütüphanede verimli vakit geçirerek, kütüphane koleksiyonunu inceledi.