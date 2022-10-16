Ahmetler köyüne 300 metrekarelik veranda

Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Ahmetler köyüne inşa edilen 300 metrekarelik verandanın yapım çalışmalarını inceledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Ahmetler köyünde vatandaşların düğün ve iftar yemeği gibi programlarında kullanması için tasarlanan, yaklaşık 300 metrekarelik veranda yapımının çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında Kaymakam Altay’a, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Özel İdaresi Müdür Vekili Adem Tekin ve Ahmetler Köyü Muhtarı Mustafa Ertekin eşlik etti.