Ahşabın Ateşle Dansı bugün başlıyor

Meltem Girgin tarafından “ahşap yakma” (pyrography) tekniği ile yapılan yapılan 95 eserden oluşan “Ahşabın Ateşle Dansı” adlı sergi Silivri Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde bugün saat 14:00’te açılıyor.

Atatürk portreleri ve 36 Osmanlı padişahının soyut ve somut görsellerinden oluşan sergi 11 Eylül 2022 Pazar akşamına kadar ziyarete açık kalacak.

MELTEM GİRGİN KİMDİR?

2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi "Geleneksel El Sanatları" bölümünden mezun oldu. 1 Eylül 2017 tarihinde @melodi_hobi_sanat adlı sosyal medya hesabı oluşturuldu. Yaptığı eserleri sayfada sergilemeye başladığı andan itibaren çok güzel geri dönüşler alındı. 10 Eylül 2019 yılında birbirinden değerli el sanatları ustalarıyla birlikte grup oluşturarak bir çok başarıya imza attılar.

Çeşitli isimlerle birlikte "Ustalar Sergisi" (19Eylül 2019) ve "Ata'ya Saygı" (9-11 Kasım 2019) adlı sergilere ve Craft İstanbul El Sanatları Fuarı (6-10 Ekim 2021) katılım sağladı.

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