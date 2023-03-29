Ahşap binanın bacasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’de ahşap bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi üzerinde bulunan ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö’ye ait iki katlı ahşap binanın bacasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri teleskobik merdiven yardımıyla müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.