Ahşap El Sanatları Sergisi Kartal Belediyesi'nde meraklılarını bekliyor

Kartal Belediyesi, Mart ayı kültür ve sanat programı çerçevesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Ersan Gören’in el emeği gerektiren ince işçiliğinden oluşan ahşap el sanatları sergisi, kapılarını açtı.

Ahşap El Sanatları Sergisi, 200’e yakın eserden oluşuyor. Sanatçının yoğun ve titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerin yapımında birden fazla teknik göze çarpıyor.

Ahşap gravür (ahşap yakma), naht sanatı (kağıt rölyef) ve filografi (tel ve çivinin aşkı) gibi değişik yöntemlerle yapılan eserler, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sergide, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait dekor maksatlı süslemelerden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı eserlere kadar çok sayıda çalışma yer alıyor.

17 Mart Cuma gününe kadar açık olacak sergi, Kartal Belediyesi ana hizmet binası fuaye alanında ziyaret edilebilir.