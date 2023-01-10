Ahşap ev alev topuna döndü, komşular sesi havai fişek sandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde elektrik kontağından dolayı çıktığı öne sürülen yangında, altı dükkan olan ahşap ev alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangını görüp dışarı çıkan mahalle sakini Hakan Çetinbaş, “Yangının çıkardığı seslere uyandık ve havai fişek sandık, sonrasında ise komşumuzun evinin yandığını gördük“ dedi.

Yangın, Adapazarı ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan alt katı dükkan bulunan, ahşap bir evde meydana geldi. M.K.’ye ait olduğu öğrenilen evde çıkan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürüldü. Ahşap ev alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken çalışmalar sebebiyle polis ekipleri ise caddeyi kısa bir süre trafiğe kapattı. Meydana gelen yangında oluşan sesleri havai fişek sanarak dışarıya koşan Hakan Çetinbaş, o anları anlattı.

“Havai fişek sandık”

Yangını fark edince yardım etmeye çalışan mahalle sakini Hakan Çetinbaş, “Burada komşumuz yaşıyordu. Yangının çıkardığı seslere uyandık ve havai fişek sandık, sonrasında ise komşumuzun evinin yandığını gördük. Öncelikle komşularımızı çıkarmakla ilgili bir mücadeleye giriştik, sonrasında üst katta kimsenin olmadığını fark ettik. Haberi itfaiye ekiplerine bildirilmişti ve iki dakika içinde buraya geldiler. Ahşap bir bina 5 dakikalık bir gecikme çok daha farklı bir felakete sebep olabilirdi. Evin içerisinde birinin olduğunu düşünüyorduk en büyük korkumuz da buydu. Olaya itfaiye ekipleri çok hızlı bir şekilde müdahale edince üst kata çıktılar ve kimsenin olmadığı anlaşıldı. Zaten yukarıda olduğunu düşündüğümüz kişinin yaklaşık 2 saat önce evden ayrıldığını öğrenince daha da bir rahatladık. Şu anda can kaybı yok sadece maddi hasar söz konusu, cana zarar gelmemesi en önemli teselli kaynağımız” dedi.