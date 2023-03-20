Ahşap Kiriş Özellikleri Nelerdir?

Ahşap kiriş modelleri olumlu pek çok özelliği ile tercih sebebidir. Bu malzemeler depreme son derece dayanıklı ürünlerdir. Gerilme ve basınç kuvvetlerini diğer yapı malzemelerine göre çok daha iyi bir şekilde emerler. Bu nedenle depreme karşı son derece dayanıklı bir üründür.

Son derece hafif malzemelerdir. Ancak ahşap kiriş, ağır yüklerin kolay bir şekilde taşınmasını sağlar. Çelik ile aynı yük taşıma kapasitesine sahip olsa da çelikten çok daha hafif bir üründür. Yangına karşı dayanıklıdır. Bunun yanında taşıma kapasitesi de son derece fazladır. Yanma sırasında ahşap üzerinde karbon bir tabaka meydana gelir. Bu da yanmanın çok daha yavaş gerçekleşmesini sağlar.

Lamine Ahşap Kiriş

Lamine ahşap kiriş, yangın durumunda yarım saat içerisinde sadece 2 cm kadar yanar. Bu nedenle yangın durumunda yapının saatler boyunca korunmasına olanak sağlar. Bor kökenli boyalar sayesinde ahşabın yanmasının tamamen önüne geçilebilir.

Ahşap kirişlerin montajı çok kısa sürelerde gerçekleşir. Bunun yanında uygun fiyatlıdır. Hava alan bir malzemedir. Beton ve çelik gibi farklı malzemeler ile kolayca birleşebilir. https://salkimorman.com.tr/lamine-kiris.htm firmasından ahşap kiriş ile ilgili hizmet alabilirsiniz.

