Ahşap ürünleri üretim atölyesinde korkutan yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap ürünleri üretim atölyesinde panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahşap ürünleri üretim atölyesinde korkutan yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ahşap ürünleri üretim atölyesinde panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arifbey Mahallesi’nde ahşap ürünleri üretim atölyesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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