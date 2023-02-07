AİÇÜ'de 'Yardım Kampanyası Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi de etkileyen depremle ilgili değerlendirme yapılarak AİÇÜ tarafından deprem bölgesine yapılacak yardımlar için hazırlanan Eylem Planı Değerlendirme toplantısı yapıldı.

AİÇÜ Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, rektör yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı ile daire başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, deprem bölgesine yapılacak yardımlar için Üniversitedeki koordinasyonu sağlamak ve atılacak adımları değerlendirmek üzere eylem planının uygulanmaya başlandığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “Kahramanmaraş merkezli medyana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Üniversitemiz tarafından yapılan yardım kampanyası kapsamında toplanılan temel ihtiyaç malzemelerini Ağrı Valiliği koordinasyonunda en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmak için tüm birimlerimizle çalışıyoruz” dedi. Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ’de öğrenim gören, depremden etkilenen ve ihtiyacı olan tüm öğrencilerin yanlarında olduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin büyük bir bölümüne ulaştık, diğerlerine de ulaşmaya çalışıyoruz. İlimizde Kredi Yurtlar Kurumunda, depremden etkilenen öğrencilerimiz için ücretsiz olarak barınma ve yemek hizmeti sunuyoruz. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde Kredi Yurtlar Kurumundaki ücretsiz hizmetlerden yararlanabilecek. Maddi ve manevi olarak tüm gücümüzle öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız” diye konuştu. Prof. Dr. Karabulut, deprem bölgesinde bulunan öğrencilere 13-17 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bahar dönemi ders kayıtlarında gerekli kolaylığın sağlanacağını söyledi.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Başkanı Erol Özvar Başkanlığında Üniversite Rektörleri ile online toplantı yapıldığını aktaran Prof. Dr. Karabulut, toplantıda deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelerimizin durumlarıyla ilgili değerlendirme yapıldı” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ bünyesinde toplanan ayni ve nakdi yardıma destek sağlayan tüm personele teşekkür etti.