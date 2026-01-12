Aidat Artışlarına Yasal Sınır Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif, site aidatlarına üst sınır getirilmesini öngörüyor. Düzenlemeye göre aidat artışları, yıllık yeniden değerleme oranını aşamayacak.

Yüksek Zam İçin Kat Malikleri Onayı Şart

Teklif kapsamında yeniden değerleme oranının üzerinde zam yapılabilmesi için site yönetimlerinin en geç üç ay içinde kat malikleri toplantısı düzenlemesi ve çoğunluk onayı alması zorunlu hale geliyor. Amaç, keyfi ve fahiş artışların önüne geçmek.

Düzenleme Öncesi Zam Hamlesi

Yasa teklifi Meclis gündemindeyken bazı site yönetimlerinin harekete geçtiği görülüyor. Düzenleme yasalaşmadan önce aidatların artırıldığı, bazı sitelerde zam oranlarının yüzde 55’e kadar çıktığı iddia ediliyor. Bu oran, yüzde 25,49 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının oldukça üzerinde.

Geriye Dönük Uygulama Yok

NTV’de yer alan bilgilere göre, düzenleme yasalaştığında geriye dönük uygulanmayacak. Yani yasa öncesinde yapılan zamlar otomatik olarak geçersiz sayılmayacak.

Maliklerin İtiraz Hakkı Bulunuyor

Uzmanlar ise önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Düzenleme öncesi yapılan fahiş artışlara karşı kat maliklerinin itiraz hakkı bulunuyor. Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, aidat belirleme yetkisinin sınırsız olmadığını vurgulayarak, “Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bu tür fahiş artışlar fırsatçılık kapsamına girer ve maliklere yansıtılamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Meclis’te

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte site yönetimleri daha sıkı kurallara tabi olacak. Ancak mevcut zamlar için çözüm, kat maliklerinin hukuki itiraz yollarını kullanmasında yatıyor. Meclis’ten çıkacak nihai karar, milyonlarca site sakini tarafından yakından takip ediliyor.