Aile boyu milyonluk gasp çetesine film gibi operasyon

Aile boyu kurdukları gasp çetesiyle adeta İstanbul’un korkulu rüyası haline gelen ve milyonluk gasp olaylarını gerçekleştiren zanlılar, Kocaeli polisinin film gibi operasyonuyla yakalandı. Şahısların gerçekleştirdikleri gasp olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı aileden 6 şüpheliyi operasyonla yakalayan polis ekipleri, bonus zanlılar ile de şaşkına döndü.

23 Eylül tarihinde Gebze’de bir aracın camı kırılarak 310 bin lira çalınması olayının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemleri ve KGYS sistemlerini incelemeye başladı.

Yüzlerce görüntü, binlerce dakika

Yapılan çalışmaların ardından yüzlerce güvenlik kamerasının her dakikasını izleyen ekipler, zanlıları tespit etmeyi başardı. Görüntüleri adım adım izleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul’da olduklarını belirledi. 2 Ocak’ta zanlıların adresine operasyon yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aynı aileden olan E.P., Ö.P., B.P, M.Y., E.P. ve D.P.’yi gözaltına aldı. Operasyon sırasında polis ekipleri 32 dosyadan aranması, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna V.M., 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki ayrı dosyadan aranan T.K. ile 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, bir dosyadan aranan V.P.’yi de yakaladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edilirken, operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.

173 suç kaydı, hapis cezaları, aranma kayıtları ortaya çıktı

Şahısların 23 Eylül’de Gebze’de bir aracın camını kırarak 310 bin TL çaldıkları, yine 11 Ekim’de Gebze’de kapkaç olayına teşebbüs ettikleri, Esenyurt’ta bankadan çıkan kişiden 90 bin Euro’yu gasp ettikleri, yine İstanbul Başakşehir’de zorla 4 bin TL’yi gasp ettikleri, bunlara benzer Türkiye ve İstanbul genelinde çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Adeta İstanbul’un kabusu haline gelen çete üyelerinin suç kayıtları da şaşkına çevirdi. Zanlılardan E.P.’nin 38 suç kaydı, 6 dosyadan aranması bulunduğu ve 20 yılda kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ö.P.’nin 46 suç kaydı, B.P.’nin 24 suç kaydı, 6 ayrı aranması, M.Y.’nin 14 suç kaydı, E.P.’nin 47 suç kaydı, bir dosyadan aranması, D.P.’nin ise 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çalıntı araçlara sahte plaka takıyorlarmış

Zanlıların banka şubelerinde bekledikleri, yüklü miktarda para çeken kişileri, çaldıkları otomobillere sahte plaka takarak takip ettikleri ve gasp olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Operasyonda ele geçirilen 3 çalıntı otomobil de sahibine teslim edildi. Şüphelilerin ayrıca 525 bin liralık, 80 bin dolarlık, 17 bin Euro’luk gasp olaylarına da karıştıkları öğrenildi. Şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda da 3 silah ele geçirildi.

Gasp anı güvenlik kamerasında

Şahısların karıştıkları bir olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt’ta Libyalı bir şahsı takip eden iki zanlının, 90 bin Euro’yu gasp etme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edilirken, 3 kişi ise İstanbul ekiplerine teslim edildi