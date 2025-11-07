Aile Danışmanı Aksoy: 'Çocukları ekran değil, aileleriyle olan bağı büyütür'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde görev yapan Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, çocukların teknolojik araçlar ve dijital dünya ile olan iletişimleri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yasaklamanın bir çözüm olmadığını ifade eden Aksoy, bu konuda dengeli bir yaklaşım geliştirmek gerektiğini söyledi. Aksoy, "Çocuklarımızı ekran değil, bizlerle olan bağı büyütür" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde görev yapan Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, çocukların teknolojik araçlar ve dijital dünya ile olan iletişimleri konusunda açıklamalarda bulundu. Günümüz dijital dünyasında çocuklar, teknoloji ile iç içe büyüyor. Ancak telefon, tablet gibi araçlarda saatler geçiren çocuklar, hem fiziksel hem zihinsel sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, çocukların ekran süreleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Dengeli bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor

Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy yaptığı açıklamada, "Çocuğunuza ekran süresini tamamen yasaklamak yerine, denge ve farkındalık temelli bir yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Ebeveynlerin tutarlı, sabırlı ve örnek bir tutum sergilemesi, çocuğun dijital dünyayla sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarımızı ekran değil, bizlerle olan bağı büyütür

Aksoy, "İşte bu yüzden çocuğunuzun ekran süresini sınırlamak için sizlere 5 ipucundan bahsedeceğim. Birincisi çocuğunuza net süre belirleyin. Yani çocuğunuzla her gün ne kadar izleneceğini birlikte kararlaştırın. İkincisi alternatifler sunun. Örneğin resim yapma, oyun oynama, doğayla vakit geçirme gibi. Yani ekran dışında keyifli seçenekler oluşturun. Üçüncüsü birlikte zaman geçirin. Çocuğunuz ekranı değil sizi seçsin. Birlikte oyun, sohbet, film zamanı gibi. Dördüncüsü ekransız alanlar oluşturun. Beşincisi ise önemli olanı siz çocuğunuza örnek olun. Telefon, tablet gibi araçları ilk siz bırakın. Çocuklar sizi taklit eder. Çocuklarımızı ekran değil, bizlerle olan bağı büyütür" şeklinde konuştu.