Aile Haftası Mamak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi, aile temalı sinema günleri ve kadınlara yönelik söyleşiler düzenledi.

Aileyi ön planda tutan, yaptığı çalışmalar ve projelerle aile yapısının korunmasını destekleyen Mamak Belediyesi, “Aile Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu bağlamda Aile Danışma Merkezi, belediyeye bağlı Aile Merkezlerinde aile temalı sinema günleri düzenledi. “Cennetin Çocukları” filmini izleyen Mamaklı hanımlar, Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi hocaları tarafından verilen söyleşilere de büyük ilgi gösterdi.

“Aile toplumun en önemli birimi”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile kavramını korumak hepimizin vazifesi. Toplumun huzuru için aile kavramını yüceltmeliyiz. Çünkü aile toplumun en önemli birimi. Bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.