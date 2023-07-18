Aile katliamı davasında tutuklu sanığına 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 kişilik ailenin öldürülmesiyle ilgili görülen davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliye talebini üçüncü kez reddetti. Savcı, katil zanlısının 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde 2022 yılının Mart ayında kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesini köy meydanındaki toplama merkezine süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner‘i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner‘in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner‘in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner’in (76) de evin bahçesi içinde bulunan kendi evinin önünde cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner’in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelilerin Mehmet Güner’e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner‘in müdahale etmesi üzerine de kendisini darp edip, başından tek el ateş ederek öldürdükleri, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner’in de sırtından iki mermiyle öldürüldüğü belirlendi.

Evinde bin mermi ve kanlı elbiseler bulunmuştu

Daha önce Elmalı köyünde ikamet eden ve bir süre önce evlenip Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan, motosikletiyle Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolü sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu. Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Berk Erdoğan gözaltına alınarak Uzunköprü’ye getirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesine başvurulan Berk Erdoğan olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu’da bulunduğunu iddia etti. Berk Erdoğan’ın Çorlu’daki evinde yapılan aramada 1000’e yakın mermi, boş şarjörler ve kanlı elbiseler bulundu. Berk Erdoğan‘ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı. Jandarmanın yaptığı çalışmada ‘Sarı’ lakabıyla bilinen Berk Erdoğan‘ın olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede de Berk Erdoğan’ın takma dişi bulunurken, ev ve bahçede ayakkabı izleri tespit edildi. Savcılığın olayla ilgili iddianamesinde Berk Erdoğan’ın olay yerinde DNA izinin tespit edildiğine yer verildi.

Tutuksuz yargılanan eşi katılmadı

Davanın 5’inci duruşması bugün Edirne Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Berk Erdoğan’ın katılırken, öldürülen ailenin yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Berk Erdoğan’ın tutuksuz yargılanan eşi Cansu E. ise katılmadı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti

Öldürülen ailenin avukatları, duruşmada Berk Erdoğan’ın 4 kişiyi tasarlayarak öldürdüğünü ifade ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca sanığın eşi olan Cansu E.’nin de delilleri yok etme suçundan cezalandırılmasını istedi. Berk Erdoğan ve avukatı savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Savcılık mütalaasında ise sanık hakkında tasarlayarak birden fazla kişiyi öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, Berk Erdoğan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Kasım Salı günü saat 10.40’a erteledi.