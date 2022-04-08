Aile katliamı yapmıştı, saklanmaya çalıştığı şahısla adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi ve onu saklamaya çalışan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde ise bir anlık sinirle şokun etkisindeyken olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay, 5 Nisan Salı günü Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak’ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yan yana olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler’e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.’nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer bir yeğeni B.G.’nin de balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Ç.G., kardeşi ile görüşmesi esnasında kendisine edilen hakaret sonrasında sinirlendiğini ve o anki şokun etkisi ile olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. Karasu’da saklandıkları evin civarında yakalanan Ç.G. ve olay sonrasında kendisine yardım eden M.T.T. geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.