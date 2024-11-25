Aile katliamında öldürülenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İstanbul'da aile katliamında ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Aile katliamında öldürülenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da aile katliamında ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde yaşanan aile katliamında ölen anne Necmiye Aladağ, baba Muhammet Aladağ, dayı oğlu Şadan Serdar Büke, kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük ve saldırgan Bahtiyar Aladağ cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Bugün biten işlemlerin ardından ölen şahısların cenazeleri yakınları tarafından alındı.

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