Aile merkezleri, ortak yıl sonu sergisinde buluşuyor

Ankara Mamak Belediyesi 19 Aile Merkezi’nin kursiyerleri tarafından bir yıl boyunca

hazırlanan el emeği göz nuru eserler, Musiki Muallim Mektebi’nde sergilenecek.

Mamak Belediyesi Yunus Emre Bilim Merkezi ve Zirvekent Aile Merkezi’nde yıl sonu sergisi açıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin açılışını yaptığı sergide el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Sandıklarda bekleyen ürünlerin günümüz trendleri ile yeniden değerlendirildiği sergide, ilk kez tasarlanan eşi benzeri olmayan ürünler de göz doldurdu.

19 Aile Merkezi’nin kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler, 20 Haziran’da Musiki Muallim Mektebi’nde sergilenecek. Başkan Murat Köse, tüm vatandaşları ortak yıl sonu sergisine davet etti.

“Yaz ayında da kurslarımız devam ediyor”

Sergiyi gezen ve ürünler, eserler hakkında bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Başkan Murat Köse, “Mamak Belediyesi Yunus Emre Bilim Sanat ve Aile Merkezimizde de kadınların mutluluğuna şahit olduk. Mamaklı Kadınlar el emeği göz nuru harika eserler üretiyorlar, tebrik ediyorum. Aile Merkezlerimize bugüne kadar gelemeyen kadınlarımızı da hem beceri kazanarak sanatsal yönlerinin ortaya çıkması hem de vakitlerini güzel ve verimli bir şekilde değerlendirmek için Aile Merkezlerimize davet ediyoruz. Yaz ayında da kurslarımız devam ediyor” diye yazdı.

Başkan Murat Köse, Zirvekent paylaşımında ise “Zirvekentli Kadınlar harika eserler üretiyorlar, el emeği göz nuru eserler bunlar, maşaallah. Aile merkezlerimizin kapısından içeri yeter ki bir kere girsin kadınlarımız, hiç ayrılmazlar aile merkezlerimizden. İdarecisiyle, Öğretmenleri ve kursiyerleriyle birlikte tam bir Aile ortamıdır tesislerimiz. Hem becerilerini geliştirerek eser üretiyorlar hem de muhabbetle vakitlerini güzel bir şekilde değerlendiriyorlar” diye yazdı.