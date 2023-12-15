Aile Okulu'nda 'Bilinçli Aile, Bilinçli Toplum' vurgusu yapıldı

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu, ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu söyleşide Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Veli Duyan "Ailede Eşler Arası İletişim", Dr. Volkan Mustafa Yılmaz ise "Beslenmede Sürdürülebilirlik" konularına değinerek çeşitli bilgiler verdiler.

Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap kısmında katılımcılar merak ettikleri konuları akademisyenlere yönelterek bilgilenme fırsatı buldular.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu toplantılarıyla aileleri bilgilendirmeye devam ettiklerini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aile içi ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için verdiğimiz eğitimlere devam ediyoruz. Hem huzurlu bir toplum olabilmek için hem de sağlıklı nesiller yetiştirmek için anne ve baba arasındaki doğru iletişim oldukça önemli. Bu eğitimler sayesinde toplumumuzu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Söyleşiye katılarak faydalı bilgilerden istifade eden tüm ailelere ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.