Aile Okulu'nda travmayla yaşamayı öğretiyorlar

Bağcılar Belediyesi tarafından uygulamaya konulan ve hem kişisel hem de toplumsal psikolojik sorunlara çözüm getiren ?Aile Okulu?, 4’üncü ayını doldurdu. Herkesin travması olduğunu ve onlarla yaşamak zorunda olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç, ?Burada travmayı gülerek ilişkileri de ağlayarak anlattık. Önemli olan problemlerle yaşamak değil, onlara çözüm bulmaktır? dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin hem aile içi bağlarını kuvvetlendirmek hem de kişilerin kendileri ve çevresiyle sorunlarını çözmesi amacıyla başlattığı ?Aile Okulu? projesi, 4 ayı geride bıraktı. Ekim ayından itibaren her hafta sonu Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda psikologlar ve uzman terapistler eşliğinde uygulamalı seminer yapılıyor. İlk günler evli çiftlerin katıldığı okulun profili her geçen hafta değişti. Artık okula 18-60 yaş arası toplumun her kesiminden vatandaş iştirak ediyor. Mutlu bir aile için gerekli olan iletişim, problem çözme becerileri, karar verme mekanizmaları konusunda katılımcılara yeterli bilgi ile beceri kazandırmayı ve mutlu ailenin oluşumunu sağlamayı hedefleyen Aile Okulu, 5 ay daha devam edecek.

?Ortak figürümüz çocukluğumuz?

Yoğun ilgi karşısında memnun kaldıklarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç, ?İnsanlar artık kendi hayatlarına, çocukluklarına ve ilişkilerine temas edecek konuları öğrenmek istiyor. Ortak figürümüz çocukluğumuz. Herkes kendine dokunan bir parça buluyor burada. Beni en çok sevindiren şey ise ilk haftamızda hiç erkek yoktu. 4’üncü haftamızdan itibaren kadınlar eşleri ve çocuklarını da getirmeye başladı. Hatta bazıları komşularını da getirdi. Kursa katılanlar birbirleriyle de çok iyi anlaşmaya başladılar. Kendi aralarında network oluşturdular. Katılımcıların psikolojiyle alakalı çalışmalara ve terapilere başlamaları bizi mutlu etti. Birbirimizi dinleyerek hem kendi yaralarımıza dokunuyoruz hem de birbirimizin yaşadıklarını destekliyoruz? dedi.

?Herkesin bir travması var?

İnsanların seminerlerde yalnız olmadığını fark ettiklerini söyleyen Tokaç, ?Herkesin travması var. Budaksız ağacın olmaması gibi. Bizi bazen ayakta tutan bazen de zarar veren travmalardır. Burada travmayı gülerek ilişkileri de ağlayarak anlattık. Önemli olan problemlerle yaşamak değil, onlara çözüm bulmaktır. Çok güzel ve eğitici bir program oluyor. Böylesine değerli bir projeyi ilçeye kazandıran Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir’e de teşekkürlerimizi iletiyoruz? ifadelerini kullandı.