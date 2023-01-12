Aile Okulu Projesi'ne muhtarlar da dahil edildi

Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla, bugüne kadar 1 milyon 250 bin aileye ulaşılan Millî Eğitim Bakanlığının Aile Okulu projesine muhtarlar da dâhil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, 12 Ağustos 2022’de katıldığı açılış töreni ile 81 ile yaygınlaştırılan Aile Okulu Projesi’nde 1 milyon 250 bin aile eğitim aldı. Anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda çok yönlü destek sağlanan projenin eğitimleri 81 ilde bulunan bin halk eğitimi merkezinde gerçekleştiriliyor.

Eğitim içeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere muhtarlar da dâhil edildi. Aile Okulu Projesiyle belirlenen 14 alanda muhtarlara dersler veriliyor.

“Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız”

Aile Okulu Projesi’nin kapsamının sürekli genişletildiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ailelerimize dokunan, onlara okul hizmeti veren, aile iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında rehberlik eden, çocuklarla iletişimi desteklemeye çalışan aynı zamanda kültürel, ahlaki değerlerimizin hatırlatıldığı, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi konulardaki mücadelemizin de önemli bir unsuru olan Aile Okulu projesine, İçişleri Bakanlığımız ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde muhtarlarımızı da dâhil etmeyi kararlaştırmıştık. Muhtarlarımız görev bölgelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında birer gönüllü elçi olarak devlet ve millet arasında köprü vazifesini yerine getiriyorlar. Biz de onların temsil güçlerini destekleyecek, aileleriyle iletişimini güçlendirecek eğitimler hazırladık. Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız. Projeye bu anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Aile Okulu Projesi, bin halk eğitimi merkezinde sürdürülüyor”

Eğitimlerin Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 1000 halk eğitimi merkezinde verildiğini hatırlatan Bakan Özer, halk eğitimi merkezi faaliyetlerinin eğitime erişim ve birçok konuda kurumlar ile vatandaşlar arasında koordinasyonu sağlamak gibi önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Özer, “2023 yılında 2,5 milyon aileye ulaşma hedefimizle Aile Okulu projesinin kapsamı ve içeriğini her geçen gün geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.