Aile Sağlığı Merkezleri'nde 'Sigara Bırakma Polikliniği' dönemi başladı

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle birlikte birinci basamak sağlık kuruluşlarında yeni bir dönem başladı. Vatandaşlar için artık Aile Sağlığı Merkezleri’nde ’Sigara Bırakma Polikliniği’ hizmeti verilecek. Uygulamanın ilk örneği ise Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü tarafından Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde hayata geçirildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan tören, tedavi amaçlı gelen ilk hastanın hekim ile görüşmesiyle sürdü.

"400’e yakın ’Sigara Bırakma Poliklinik’ sayımızı şu an itibarıyla 850’ye çıkardık"

Koruyucu sağlığın öncelikli hale gelmesiyle birlikte sigara konusunda heyecanlı adımlar atmaya başladıklarını belirten Demirkol, "Bu kapsamda 400’e yakın ’Sigara Bırakma Poliklinik’ sayımızı şu an itibarıyla 850’ye çıkardık. Bu yıl sonuna kadar da Türkiye’nin her noktasında poliklinik sayımızı bine çıkartmayı hedefliyoruz. Türkiye’de bin 300’e yakın gezici timimiz, yaklaşık 4 bine yakın personelimizle tüm kafelere, vatandaşlarımızın bir araya geldiği alanlara giderek tütünle mücadele konusunda kendilerine profesyonellerimiz tarafından bilgi veriliyor. Sadece ceza kesmeye gitmiyoruz. Aynı zamanda bu işle mücadeledeki sağlık okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz. Mobil Sigara Bırakma aracımız Türkiye’de şu an 225’e yaklaştı. Bir hekimimiz oluyor ve ortaya koyduğumuz kolaylıkla birlikte timlerimiz vatandaşlarımıza sigaranın sıkıntıları ve bırakmayla ilgili yaptığımız hizmetleri anlatırken artık polikliniğimize gelin demiyorlar. Sigara içen vatandaşlarımızın aslında zihnindeki bahaneleri ortadan kaldırıyor. Ankara’da ilk örneğini başlattığımız, tüm Türkiye’de uygulattığımız yaklaşık bin 500’e yakın kurumumuzda yerinde sigara bırakma hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

"Ankara’da toplamda 58 tane Sigara Bırakma Polikliniğimiz mevcut"

Kurtcebe, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da toplamda 460 tane Aile Sağlığı Merkezimiz, bin 900’ün üzerinde birimle ve aile hekimimizle hizmet vermekteyiz. Bunlardan da bir kısmı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi şeklinde yapılanmış durumda. Bu merkezlerin farkı hem bir eğitim yuvası olması hem de vatandaşlarımıza aile sağlığı hizmetlerinin sunulmasıdır. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Bakanımız Memişoğlu’nun önderliğinde koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeliyle birlikte sağlıklı Türkiye vizyonu kapsamında Bakanlığımızın yeni uygulamaları var. Bağımlılıkla mücadelede bizim önem verdiğimiz hususlardan biri. Bunu da ilk polikliniğimizi açarak gerçekleştiriyoruz. Ankara’da toplamda 58 tane Sigara Bırakma Polikliniğimiz mevcut. 13 tane de yerinde bırakma dediğimiz danışmanlık merkezlerimiz mevcut."

"Tek bir kurummuş gibi halkımıza daha iyi bir hizmet götürmenin kaygısı içerisindeyiz"

Belediye olarak güzel işlere vesile olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Ercan, "Sincan çok hızlı büyüyen bir ilçe. Yıllık nüfus artışı 25 bin civarında. Ankara’nın en hızlı büyüyen bölgesi. Gündüz nüfusu 800-900 binlere ulaşan bir ilçe. Birlikte omuz omuza tek bir kurummuş gibi halkımıza daha iyi bir hizmet götürmenin derdi ve kaygısı içerisindeyiz. Burayı ilk açarken bu noktaya gelinceye kadar 40 bin kişinin hizmet almış olması, 6 bin 500 kayıtlı hasta rezervinin olması ve sayısız doktorların yetişmesi, Sigara Bırakma Polikliniği’nin açılıyor olması beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda protokol üyeleri hekimlerle birlikte aile fotoğrafı çekildi. Açılış törenine Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.