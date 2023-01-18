Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret ederek hasbihâl programlarına katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen hasbihâl programlarının altıncısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla Mütevelli Heyet Başkanlığı Türkistan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Üniversite idari personeli ve Türkiye’de doktora eğitimi gören burslu öğrenciler katılım sağladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ile Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal ise Türkistan Senato Salonu’ndan çevrim içi olarak programa katıldı.

Hasbihâl programı, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in açış konuşmasıyla başladı.

Ardından söz alan ve Ahmet Yesevi’nin Türkistan ve Türk Dünyası için önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Derya Yanık, geleceğimizin garantisi gençlerin de Ahmet Yesevi misyonuyla yetişmesinin gerekli olduğuna ifade etti. Ahmet Yesevi düşüncesinde var olan değerleri birleştirerek ve bu değerleri dünyanın ortak iyiliği için kullanmanın gerekliliğine değindi. Gençlerin de bu çabanın en önemli temsilcilerinin olduğunu ifade etti.

Derya Yanık, ayrıca Türkistan coğrafyasının ve Türk milletinin yardımseverliğinden ve diğerkâmlığından bahsederek “iyiliği üretmek ve iyiliği yaymakla mükellef bir toplumuz” dedi. Öğrencilere, milletimizin bu yüksek değerlerini bilim, ilim ve yeni çalışmalarla yarınlara taşımalarını önerdi.

“Gönülleri bir arada tutmak için gözlerimizi de yakınlaştırmalıyız” diyen Derya Yanık, iki ülke arasında bu birlikteliğe katkı sağlayacak en önemli gönüllerin ise Ahmet Yesevi Üniversitesinde eğitim gören ve Yesevi misyonuyla yetişen öğrencilerin (gençlerin) olduğunu ifade etti. Türk Devletleri arasındaki birlikteliğin ve akrabalık bağının önceki zamanlardan daha önemli olduğunu, bunun kültürel bağın ötesinde, stratejik ve güvenlik açısından da gerekliliğini de ifade etti.

Mütevelli Heyet Başkanı Türkistan’da üniversite tarafından hayata geçirilecek olan engelsiz eğitim merkezinden bahsederek desteklerinden dolayı Bakan Derya Yanık’a teşekkürlerini sundu.

Hasbihâl programı, Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in teşekkür konuşması ve Derya Yanık’a hediye takdiminin ardından sona erdi.