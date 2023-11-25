Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Kadınların şiddetle karşı karşıya kalması asla kabul edilemez'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele alan düzenlemeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Program Haliç Üniversitesi’nin Eyüpsultan yerleşkesinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda kadın katılım gösterdi. Antakya Medeniyetler Korosu’nun müzik dinletisiyle başlayan programda Bakan Göktaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

“İsrail yönetiminin şiddetini kınıyorum”

Türkiye’nin tüm kadınlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “İnanç, kültür ve gönül coğrafyamızda, Afganistan’da, Buhara’da, Bakü’de, Bosna’da, Afrika’da ve Filistin’de umutla ilmek ilmek insanlığın kaderini dokuyan kadınlarımızı selamlıyorum. Gazze’de, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ablukaya, katliama maruz kalan, her şeye rağmen ölüme meydan okuyan, insanlığın onuru, izzeti ve şerefi olan tüm kadınları, çocuklarımızı selamlıyorum. Selam olsun. Ata yadigârı Kudüs’e, selam olsun. İnsanlığın onuru Gazze’ye. Dünyanın dört bir yanında bu zulme sessiz kalmayan, başta saygıdeğer hanımefendi olmak üzere sesini yükselten tüm dünya kadınlarını selamlıyorum. İsrail yönetiminin kadın, çocuk, yaşlı demeden bütün sivillere yönelttiği şiddeti ise tüm kalbimle kınıyorum” dedi.

“Şiddet, her yerden kökü kazınması gereken habis bir illettir”

Kültürü ve insan odaklı siyasi anlayış bakımında güçlü bir millet olduğumuzu kaydeden Göktaş, “Biz, kadınlara haklarını teslim etmeyi bir lütuf değil, kutsal bir vazife addederiz. Kadın güçlenirse aile de güçlenir, yeni nesiller daha sağlıklı ortamlarda yetişir. Kadının eğitimden istihdama her alana dahil olması ülke kalkınmasına katkıda bulunabileceği gibi gelecek vizyonumuzu da güçlendirir. İşte bu kalkınmanın en büyük düşmanı maalesef ki şiddettir. Şiddet, her yerden kökü kazınması gereken habis bir illettir. İnsan hayatına kasteden şiddet, ona maruz kalan ya da şahit olan tüm kesimlerde yıkıcı izler bırakır. Şiddet, çocuklarımızın masum ve güzel dünyalarını tarumar eder. Telafisi güç derin izler bırakır. Tüm bu acılar aslında bize tek bir şey anlatıyor: Şiddet, hepimizin topyekûn mücadele etmesi gereken, siyaset üstü, insani bir meseledir. Bizim için tek bir vaka bile çok fazla vakadır. Bir vakaya dahi tahammülümüz yoktur” diye konuştu.

“4 milyondan fazla kişiye ulaştık”

Kadınları yaşamdan koparan şiddeti kökünden çözmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerekli bütün adımların atıldığını söyleyen Göktaş, “Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele alan düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bu genelge ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nu tüm taraflarıyla aktif kılan, daha kapsayıcı bir şekilde yeniden yapılandırdık. Şiddet faillerinin hak ettikleri cezaları almaları ile ilgili hukuki süreçleri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu konuda tavrımız çok nettir. Şiddetle mücadelemiz sıfır tolerans ilkesiyle ve aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu mücadelede öncelikle yasal altyapıyı güçlendirdik. Aile içi şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı Kanunumuzun özenle uygulanması için çok çaba sarf ettik. Kadın, çocuk ve aile bireylerinin maruz kaldığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal vakalarını, 81 ildeki avukatlarımızla takip ediyor, mağdurlar için gereken tüm sosyal desteğimizi sağlıyoruz. Tüm Türkiye’de kamu çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bütün paydaşlarımıza farkındalığı artırıcı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizle şimdiye kadar 4 milyondan fazla kişiye ulaştık” şeklinde konuştu.

“Şiddet uzaklaştırır”

Medyaya yansıyan görüntülere ayrıca dikkati çeken Göktaş, “Ekranda gösterilen her türlü şiddet, izleyenlerin algısını şekillendirip normalleşme riski taşımakta. Biz, bu riski ortadan kaldırmaya kararlıyız. Ayrıca popüler kültür tarafından kadına çizilen çaresiz, kurban ya da ahlaki değerlerden uzak tüm imajları, kadının onuruna yönelik bir şiddet olarak görüyor ve tamamen reddediyoruz. Bu noktada şiddetin insanı doğasından uzaklaştıran etkisini de hatırlatmak istiyorum. Şiddet bireyi; kendisinden, ailesinden, toplumdan, medeniyetten uzaklaştırıyor. Bu önemli hususa hazırladığımız bir kamu spotuyla dikkat çekmek istiyoruz: ‘Şiddet uzaklaştırır’. Bizi insan kılan ve yakınlaştıran ise sevgi, saygı ve merhamettir” diye konuştu.

“Şiddet mağduru ile şiddet failini aynı anda takip ediyoruz”

Şiddete karşı, ulusal eylem planlarıyla kapsayıcı çözüm önerileri geliştirildiğini aktaran Göktaş, “2024 yılında da bu önerilerimizi çeşitlendirerek hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. 2024 yılı için Kadının Güçlenmesi Programı’na ayırdığımız bütçeyi, yüzde 165 oranında artırarak işe başladık. Şu an ülke genelindeki 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle psikososyal destek ve rehberlik hizmeti veriyoruz. 2024 yılında Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa’da yeni ŞÖNİM’leri hayata geçireceğiz. 410 sosyal hizmet merkezlerimiz içinde bulunan Şiddetle Mücadele İrtibat Noktasıyla kadınların sesine kulak veriyor, hiç vakit kaybetmeden gereğini yerine getiriyoruz. 17’si ihtisaslaştırılmış 149 Kadın Konukevimizde şiddet mağduru kadınlara güvenli bir ortam sunuyor, mesleki eğitimlerle onları güçlendiriyor ve hayata yeniden ümitle başlamalarını sağlıyoruz. Pek çok ülkede bulunmayan Elektronik Kelepçe Uygulamasıyla, şiddet mağduru ile şiddet failini aynı anda takip ediyoruz. Söz konusu takibi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan GAMER aracılığı ile sağlıyoruz.11 dilde kullanılabilen KADES uygulaması ile şiddet ihbarlarına daha hızlı ve daha etkili bir şekilde cevap veriyoruz. Alo 183 Sosyal Destek Hattı, WhatsApp ve BİP uygulamaları ile anlık danışmanlık hizmeti sağlıyoruz” dedi.

“Kadın istihdamını yüzde 25 oranında artırdık”

Güçlü toplum hedefiyle ilgili konuşan Göktaş, “Kadınların haklarının korunması, refahının artırılması, ihtiyaçlarının karşılanması, tüm alanlarda eşit fırsat ve imkanlara sahip olması, güçlü toplum hedefimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu sebeple toplumun ayrılmaz bir parçası olan kadınları, hayatın her alanında güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve istihdam olanaklarını artırıyoruz. Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamını yüzde 25 oranında artırdık. Ayrıca Kadınların ev veya iş hayatı arasında tercih yapmak durumunda kalmaması için kısmi, esnek çalışma modellerini ve mahalle tipi kreşleri de gündemimize aldık. Erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için 28 ilde acil eylem planlarımızı başlattık. 2002 yılından bugüne, 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının oranını sizin önderliğinizde yüzde 73 azalttık. Kadınların iş gücüne katılımını ve kadın girişimciliğini destekliyor, kadın kooperatifleri aracılığıyla kadın emeğinin verimliliğini artırıyoruz. ‘Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi’ ile kadınların iş kurma ve geliştirme süreçlerini destekliyoruz. Kadınların tüm karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kadınların şiddetle karşı karşıya kalması kabul edilemez”

Kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Göktaş, “Hayatın hangi alanında olursa olsun kadınların şiddetle karşı karşıya kalması, hukuken, vicdanen ve de ahlaken asla kabul edilemez. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, şiddeti ve istismarı tamamen ortadan kaldırmak bizim birincil hedefimizdir. ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ben bu yolda, merhameti, zekâsı ve cesaretiyle nesillerin emanet edildiği kadınların bilgi ve tecrübesine sonuna kadar güveniyorum. Bu inançla ve en kalbi duygularımla ülkemizin tüm kadınlarını muhabbetle tekrar selamlıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Hiçbir zaman yalnız, çaresiz ve güçsüz değilsiniz. Biz, her daim yanınızdayız. Herkesin herkesten mesul olduğunu ve şiddetle topyekûn mücadeleyi şiar edindiğimizi hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.