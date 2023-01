Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 400 bin öğrenciye ulaşım desteği

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal yardımlardan faydalanan hanelerde bulunan ilk, orta, ve yüksek öğrenim öğrencilerinin ulaşım giderlerinin karşılanması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300 milyon liralık bütçe ile destek programı başlatılacağını belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa başlatılan program ile şehir dışında okuyan 400 bin ilk, orta ve yükseköğretim düzeyindeki sosyal yardım yardımlardan faydalanan hanelerin çocuklarına destek olmanın maksatlandığını ifade etti. Gürkan, destek program çerçevesinde öğrenim gördükleri illere ulaşımları için öğrencilere 2023 yılı için 750 TL olmak üzere 2 gidiş, 2 dönüş toplamda 4 yolculuk biletinin ücretinin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Başkan Gürkan, destek programından faydalanmak isteyen öğrenci ve ailelerin başvurularını ikamet ettikleri adreslerdeki ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilciliklerine yapabileceklerini belirtti.

AK Parti hükümetleri dönemlerinde hayatın her alanında hayata geçirilen reformist düzenlemelerle her kesimden insanının yanında olduğunu vurgulayan Davut Gürkan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hayata geçirilen politikalarla her kesimden insanımızın fertlerimiz ve ailelerimizin geleceğe güvenle bakabilmelerine katkı sağlanıyor. Her alanda güçlü Türkiye hedefimizin en önemli ayaklarından olan sosyal devlet anlayışımızla refahın her kesimden vatandaşımız için çalışılıyor. Hayata geçirilen proje ile ailelerimize destek veren Bakanımız Derya Yanık olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.