Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bekarlara ve evlilik hazırlığı yapan çiftlere 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bekarlara ve evlilik hazırlığı yapan çiftlere ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ düzenliyor. Bu çerçevede şuana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye evlilik öncesi eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlıklı bir aile yapısına sahip olmaları için bekarlara ve evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ veriyor. Bu çerçevede bireylerin evlilik öncesinde ve evlilik esnasında karşılaşma ihtimali olduğu zorluklara yönelik eğitimler veren bakanlık, bireylerin hukuki olarak bulunan haklarına yönelikte bilgilendirmeler yapıyor. 2013 yılında başlanan program çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye ulaşıldı.

Evlilik Öncesi Eğitim Programının hedeflerinden bahseden Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli öğretmen Tolunay Sandıkçıoğlu “Bakanlığımıza başvuran veya bizlerin hizmet götürdüğü Kredi Yurtlar Kurumu, askeriye veya çeşitli kurum ve kuruluşlarda evlenecek olan gençlerimize evlilik hayatı hakkında genel fikir sahibi olmaları için aktif iletişim kurma, aktif dinleme sağlıklı iletişim, evlilik hukuku, evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlar, çatışmalar nasıl önlenir, evlilikte stres unsurları nasıl azaltılır gibi konularda bir eğitim programı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye ulaşıldı

Şu ana kadar verilen eğitimlere dair sayısal verilerden bahseden Sandıkçıoğlu, “Bizler Ankara İl Müdürlüğü olarak 2023 yılının ilk 6 ayı içerisinde 3 bin 376 gencimize bu eğitimi verdik. Ancak bakanlığımız bu programı yürütmeye başladığından bu yana yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Bizlerde Ankara’da bu sayılarımızı yeniliyoruz” dedi.

“İletişimin sağlıklı unsurlarını öğrenmiş oluyorlar”

Program çerçevesinde olumlu dönüşler adlıklarının altını çizen Sandıkçıoğlu, “Bizler KYK yurtlarında ya da askeriyede yaptığımız eğitimlerde kişilerde şunu gözlemliyoruz; Tabi ki formlar doldurtuyoruz, eğitimle ilgili resmi cevabî dönüşleri alıyoruz ama kişilerden birebir sözel bildirimler de alıyoruz. Bunun güzel tarafı da şu oluyor; Bu eğitimlerde kendilerinin farkına vardıklarını, artık ‘ben’ dili kullanmaya başlayacaklarını, öfkeyi nasıl kontrol edebileceklerini, evlilikten ne beklediklerini, karşı taraftan ne beklediklerini ve iletişimin sağlıklı unsurlarını öğrenmiş oluyorlar. Buna ilişkin arkadaşlarını da davet ederek bu eğitimlere katılım sağlamaya çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğuna vurgu yapan Sandıkçıoğlu, bireylerin istedikleri konularda eğitim alabileceklerini belirli bir zorunlu ders olayının olmadığını söyledi.

“Bunları öğrenerek daha sağlıklı bir aile kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor”

Evlilik Öncesi Eğitim Programına katılan Beyzanur Ata, “Evlilik öncesi eğitimden şu şekilde bahsetmek gerekirse; evlilik öncesi çiftlerin birbirlerini tanıyabilmeleri, etkili iletişim becerilerini geliştirebilmeleri daha sonra muhtemel problemlere yönelik nasıl bir yöntem geliştirmeleri için verilen bir eğitim. Biz gibi gençlerin veya evlilik öncesi gençlerin bu eğitimleri almaları gerekiyor. Bunları öğrenerek daha sağlıklı bir aile kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor” dedi.