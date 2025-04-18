Aileden Geleceğe: İstanbul Ebeveyn Zirvesi başlıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği "Aile Yılı" kapsamında, aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul Ebeveyn Zirvesi’ni yarın Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nde gerçekleştirecek. Gün boyu sürecek zirvede, aile psikolojisinden dijital okuryazarlığa uzanan çok sayıda konu, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, toplumun temelini oluşturan ailenin güçlendirilmesine yönelik devlet politikalarına yeni bir yön kazandırdı. Eğitimde fırsat eşitliği, değer aktarımı ve psikososyal gelişim alanlarında ailenin belirleyici rolüne dikkat çeken bu vizyon doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı da saha uygulamalarını aile merkezli yaklaşımlarla yeniden şekillendiriyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, aileyi yalnızca bireysel gelişimin değil, toplumsal istikrarın da asli unsuru olarak gördüklerini belirtti.

"Aile Yılı, eğitimde anne-baba-öğretmen dayanışmasını stratejik öncelik hâline getiriyor," diyen Yentür, "Biz aileyi, evlatlarımızın karakter inşasının başladığı ilk mektep olarak görüyoruz. Okul bilgiyi inşa eder, aile ise kişiliği. Bu iki yapı birlikte çalıştığında ortaya sadece başarılı öğrenciler değil; özgüveni yüksek, vicdanlı, sorumluluk sahibi bireyler çıkar. Türkiye Yüzyılı, ancak bu ortak inşayla mümkün olur," ifadelerini kullandı.

Yentür, ayrıca İstanbul’da yürütülen rehberlik çalışmaları, veli eğitimleri ve okul-aile birlikleriyle iş birliğinin güçlendirildiğini vurgularken, ebeveynlerin değişen toplumsal şartlara ve dijital dönüşüme uyum sağlaması için destekleyici modeller geliştirdiklerini de belirtti.

Zirvenin açılış konferansını, "Aile Psikolojisinde Yeni Ufuklar" başlıklı sunumuyla Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan verecek. Büyükelçi ve Yeşilay Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu, aileyi bağımlılıklardan koruma yollarını, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ise dijital çağın aile yapısına etkilerini değerlendirecek. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seval Erden Çınar, öğretmen-veli-çocuk üçgeninde gelişim destekleyici ilişkileri ele alacak, yazar Bestami Yazgan ise ailede değer aktarımına dair edebî bir sohbet gerçekleştirecek.

Öğleden sonra, "Helikopter ebeveynlikten sanat terapisinde imge yolculuğuna" kadar uzanan 13 uygulamalı atölye düzenlenecek. Program, saat 15.30’da kapanış oturumunun ardından katılım belgelerinin takdimiyle sona erecek.