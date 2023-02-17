Ailesinden 4 canı kaybetti, acısını içine attı, insanlara yardıma çalışıyor

Kahramanmaraş’taki depremde ailesinden 4 canı kaybeden 35 yıllık gazeteci Mustafa Nuri Şirin, cenazelerini defnettikten sonra lokantacı arkadaşı ile birlikte depremzedelere sıcak yemek sunabilmek için canla başla çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17’de yaşanan 7.7’lik depremde ailesinden 4 canı kaybeden 35 yıllık gazeteci Mustafa Nuri Şirin (55), 2 cenazesini Çarşamba günü, diğer 2 yakınını da Cuma günü defnettikten sonra ertesi gün soluğu lokantacı arkadaşının yanında aldı. Lokantacı arkadaşı ile birlikte depremzedelere sıcak yemek sunabilmek için canla başla çalışan Şirin, "Durma vakti değil. Deprem şehitlerimizin acısını içimizde yaşıyoruz ama insanlara faydalı olabilmek için de bir şeyler yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Kahramanmaraş depremi ile adeta özdeşleşen Ebrar Sitesi B Blok’ta enkaz altında kalan yakınlarından iyi haber alabilmek için günlerce burada bekleyen Şirin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağ çıkarlar diye hayli umutluyduk ama maalesef canlarımız enkaz altında kalarak aramızdan ayrıldı. Cenazeleri bulabilmemiz, parçalanmamış olmaları, kefenleyip cenaze namazlarını su yokluğundan teyemmümle de olsa kılarak defnetmemiz ve hepsinden önemlisi de deprem şehidi olmaları şükür sebebimizdir. Allah verdi, Allah aldı. Boynumuz kıldan incedir. Ama çürük ve kalitesiz inşaat yapanlar ile bunlara izin verenler hakkında suç duyurusunda da bulunduk. İnşallah yanlarına kalmayacaktır.”

“Ne kadar insana ulaşabilirsek o kadar iyi”

Definden sonraki gün ne yapabileceği konusunda düşündüğünü ifade eden gazeteci Şirin, "Çünkü ben boş oturmayı seven birisi değilim. Şu anda 3. üniversiteyi okuyorum. Yüce dinimiz ise; ’insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır’ diye buyuruyor. Eşimde rüyasında toprağa verdiğimiz oğlumuzu görmüş, ’Anne çocuklar aç, insanlar aç’ demiş. Tüm bunları düşünürken Yeni Sanayi Sitesi’nde lokanta işleten arkadaşım Kemal Önyurt’u aradım. Onların oturduğu sitede yan blok depremde çökmüş, kendi blokları da hasar almış. Allah’a şükür onlarda can kaybı yoktu. Kendisi ile buluşarak, deprem nedeni ile kapalı olan lokantayı açıp insanlara sıcak yemek ulaştırma fikrimi söyledim. İnsanlar bir kap çorbaya muhtaçtı çünkü. Malzemeleri temin ettiğim takdirde yemek yapıp yapamayacağını sordum. ’Varım’ deyince kolları sıvadık. İşyerinde çatlaklar vardı, ocakları ise doğalgazlıydı. Elektrik, su ve doğalgaz ise kesikti. İşyerinin önündeki üstü kapalı alanda çalışmaya karar verdik, sağ olsun arayıp destek istediğimiz insanlar da bize yardımcı oldu. Gerek bizlerin gerekse de hayırseverlerin katkıları ile pazar günü iki öğün sıcak yemek çıkarmaya başladık. Allah’ın yardımı ile ilk gün 850, ikinci gün bin 250 ve üçüncü gün ise 2 bin 500 kişiye ücretsiz sıcak yemek sunabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yemek yiyenlerden de şehitlerimizin ruhlarına birer Fatiha okumalarını istirham ettik. Gönüllü olarak bizler de çoluk çocuk, eş dost olarak yoğun şekilde çalıştık. Yaklaşık bir hafta boyunca bu hizmeti sürdürmeyi planlıyoruz. Tüm destekçilerimizden Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanı ise Cennet olsun inşallah. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah’a bize böyle bir hizmeti sunabilmeyi nasip ettiği için de şükürler ediyoruz." diye konuştu.