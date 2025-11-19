Ailesine ait tekel bayisini benzin döküp ateşe verdi: 2 yaralı

Yalova’da anne ve babasıyla tartışan şahıs, ailesine ait tekel bayisini benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangında dükkanda patlama meydana gelirken, olayı gerçekleştiren oğul ve annesi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ailevi problemler yaşadığı öğrenilen Faruk A. (33), Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi üzerinde bulunan işletmelerini benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede dükkanı saran alevler nedeniyle yaralanan Faruk A. ve o esnada dükkanda bulunan annesi Mülkiye A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sırasında ise dükkanda patlama meydana geldi. Olaya müdahale eden Çınarcık itfaiyesi ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.