Ailesini kaybeden depremzede gözyaşlarıyla: 'Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin'

Gaziantep’in Keferdiz köyünde eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi depremde kaybeden depremzede gözyaşlarıyla "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan’ın ziyaret ettiği kadın, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremde enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da sağ kurtarılanların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Zonguldak’tan çok sayıda ekipman, personel ve iş makinesiyle birlikte bölgeye hareket eden Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan, Gaziantep İslahiye ve Nurdağı’nda depremzedelere teselli verdi. Keferdiz köyünde 17 yaşındaki kızı, eşi, annesi, kız kardeşi ve eniştesini kaybeden bir depremzedeyi hastanede ziyaret eden Başkan Ömer Selim Alan, taziyelerini bildirdi. Depremzedelere sabırlar dileyen Başkan Alan, "Çok geçmiş olsun. Allah sabırlar versin. Zonguldak’tan geliyorum, Zonguldak Belediye Başkanıyım. Aynı zamanda doktorum. Devlet gereğini yapar ondan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Yaşadıklarını anlatan ve ismi öğrenilemeyen depremzede "Ben vardım, eşim vardı. Üç kızım vardı. 17 yaşımdaki kızım öldü. 3,5 yaşındaki kızım kucağımdaydı. Öbür kızım da hiçbir şey olmadan dışarıya çıktı. Hiç kimsem yok. Annem öldü, kardeşim, ablamın kocası vefat etti. Beş kişi kaybettik aileden. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Keferdiz köyünde yaşıyorduk. Buradan çıkınca kardeşlerime, ağabeylerime sığınacağım. Ev yok. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diyerek gözyaşı döktü.