Ailesinin topladığı mantardan yedi, yoğun bakımlık oldu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ailesinin topladığı mantarlardan yiyen 11 yaşındaki çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ailesinin topladığı mantarlardan yiyen 11 yaşındaki çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Taraklı ilçesinde yaşayan Ö.D. (11) isimli çocuk, ailesinin topladığı mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra zehirlenme şüphesiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.