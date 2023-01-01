Aileyi ayakta tutan ahlaki değerler anlatıldı

Bilecik’te "Aileyi Ayakta Tutan Değerler” semineri, Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından "Aileyi Ayakta Tutan Değerler” projesi geçtiğimiz haftalarda faaliyete geçirildi. Her hafta düzenlenen seminer bu hafta Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda gerçekleştirildi. Kurs Yöneticisi Nazende Bulut tarafından düzenlenen seminerde aileyi ayakta tutan ahlaki değerler; sabır, sadakat, adalet, sorumluluk konularında vaazlar verildi, aile yapısının önemi ve değeri anlatıldı. Semineri gerçekleştiren Bulut, gençliğin sorunlarına ve çözüm önerilerine değinerek ailenin çok önemli olduğunu, çocuğun kişilik ve karakterinin kazanıldığı temel eğitim yuvasının da aile olduğunu vurguladı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından seminerlerin her hafta yapılacağı bilgisi verildi.