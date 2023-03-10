AIPS Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı, TSYD ev sahipliğinde düzenlendi

Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa Yönetim Kurulu toplantısı, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde düzenlendi.

AIPS Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı, TSYD’nin ev sahipliğinde yapıldı. TSYD’nin 60. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik, derneğin Levent’teki merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AIPS Avrupa Yönetim Kurulu, TSYD Yönetim Kurulu ve davetliler katıldı.

AIPS Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda TSYD’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

AIPS Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı Charles Camenzuli’nin, Ahmet Temurci’ye plaket takdimiyle toplantı sona erdi.