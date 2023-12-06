Ajans Press Teknoloji yeni ürünü Newscope'u tanıttı

Ajans Press Teknoloji, medya takibinde yenilikçi bir dönem başlatan yeni ürünü Newscope’u tanıttı.

Ajans Press Teknoloji, dünya çapında 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve yapay zekâ destekli analiz araçlarıyla öne çıkan yeni ürünü Newscope’u duyurdu. Newscope, 196 ülkede 150 milyon web sitesi ve 38 farklı sosyal medya platformunu takip ederek, yapay zekâ içgörüleri ile hazırlanan 70’in üzerinde raporlama metodu sunuyor.

Medya takibi ve raporlamasındaki yeni ürün Newscope, Ajans Press Teknoloji tarafından piyasaya sunuldu. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Hindistan, Singapur ve Japonya’dan ortak konsorsiyum ile birlikte toplam 500 yazılım mühendisinin 7 yıldır üzerinde çalışarak geliştirdiği söz konusu ürün, kullanıcılarına derinlemesine analiz ve raporlama yeteneği sunuyor. Bu metodlar, medya izleme süreçlerini optimize ederek, kullanıcıların kritik içgörülere erişimini kolaylaştırıyor. Ayrıca Newscope’un yapay zekâ destekli analizleri, pazarlama, iletişim ve strateji geliştirme alanlarında yenilikçi fırsatlar sunuyor.

Ajans Press Teknoloji CEO’su Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada “Newscope, medya takibi ve analizinde bir devrim niteliğinde. Kullanıcılarına sağladığı 70’ten fazla raporlama metodolojisiyle sektördeki kritik içgörülere erişimi kolaylaştırıyor. Bu ürün, sadece analiz aracı değil, aynı zamanda iş stratejilerini geliştirmek ve rekabet avantajı sağlamak için bir maden. Newscope’un benzersiz veri havuzu, kullanıcılarına karar alma süreçlerinde bir pusula oluşturacak. Özellikle ülkemizden dünyaya ihracat yapan birçok kıymetli şirket için vazgeçilmez bir kaynak olacak. Aynı zamanda Türkiye medyasında ve geleneksel mecralarda yer alan verileri de Newscope platformundan 70’in üzerinde kriterle raporluyoruz. Raporlama kriterleri arasında marka dinleme, rakip istihbaratı, kampanya izleme, kriz iletişimi, yönlendirici keşfetme, ton analizi, performans, görsel içgörü, demografi gibi birçok katma değerli içerik yer alacak. Newscope’un hem ülkemize, hem de ülkemizde faaliyet gösteren birçok firmaya çok ciddi katma değer sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.