Ajax, John Heitinga'nın görevine son verdi
Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ın evinde Galatasaray’a 3-0 mağlup olmasının faturası teknik direktörü kesildi. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, John Heitinga ve yardımcı antrenör Marcel Keizer’in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ajax, John Heitinga’nın yerine takımı Fred Grim’in çalıştıracağını duyurdu.