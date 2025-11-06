Ajax, John Heitinga'nın görevine son verdi

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.

Ajax, John Heitinga'nın görevine son verdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör John Heitinga’nın görevine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ın evinde Galatasaray’a 3-0 mağlup olmasının faturası teknik direktörü kesildi. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, John Heitinga ve yardımcı antrenör Marcel Keizer’in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ajax, John Heitinga’nın yerine takımı Fred Grim’in çalıştıracağını duyurdu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb