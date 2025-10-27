AJet, Irak'ın 3 kentine daha sefer başlatıyor

AJet, Kasım’da Ankara-Bağdat, 2 Aralık’ta İstanbul-Süleymaniye, 5 Aralık’ta ise İstanbul-Basra tarifeli seferlerini başlatacağını duyurdu.

Ankara’dan Irak’a ilk seferini Erbil’e 27 Ekim’de icra eden AJet; Erbil seferlerini, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenmeye devam ediyor. Ayrıca Kasım ve Aralık ayının başında Irak’ın 3 kentine daha Ankara ve İstanbul’dan direkt seferleri başlatma kararı aldığını açıkladı.

Daha öncesinden İstanbul üzerinden Bağdat’a seferlerini başlatan AJet’in şimdi ise 3 Kasım’da Ankara’dan ilk direkt uçuşunu yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilmesi planlandığı ifade edilirken İstanbul’dan Süleymaniye’ye 2 Aralık’ta başlatılacak seferler salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenleneceği belirtildi. Son olarak 5 Aralık’ta başlayacak İstanbul - Basra seferlerinin ise salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapacağı kaydedildi.