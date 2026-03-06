AJet'ten çocuklu ailelere yüzde 30'a varan indirim

AJet, çocuklu ailelere özel yaz kampanyası başlattı. Kampanya ile belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletler çocuklara yüzde 30’a varan indirimlerle satışa sunuldu.

AJet’in indirim kampanyası, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler; bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı. İndirimli biletler; 1 Haziran - 31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre seyahatlerinde tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya biletleri, 6 Mart 2026 tarihinde saat 12.00’den 16 Mart 2026 saat 23.59’a kadar satışta olacak. Kampanya süresince çocuk yolculara Basic biletlerin yanı sıra EcoJet, Flex ve Premium olmak üzere tüm bilet türlerinde de aynı oranlarda indirim sunulacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.