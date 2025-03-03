AK Gençlik'ten 'İftara 5 Kala' İftarlık Dağıtımı

Program çerçevesinde gençler, cadde ve sokaklarda iftar saatine dakikalar kala yolda olan vatandaşlara su, hurma ve çeşitli atıştırmalıklar ikram etti. Vatandaşlar, yapılan bu anlamlı ikramdan dolayı AK Parti Gençlik Kolları’na teşekkür etti.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Utku Kapucu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak adına bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. İftara yetişemeyen vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara bir nebze destek olmak bizler için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

AK Parti Silivri İlçe Gençlik Kolları’nın “İftara 5 Kala” etkinliklerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.