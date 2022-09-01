AK Gençlikte görev devir teslimi

AK Parti Silivri Gençlik'te görev devir teslimi gerçekleştirildi.

AK Gençlikte görev devir teslimi
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AK Parti Silivri Gençlik'teki görev devir teslimine ilişkin paylaşımda bulunan İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, “Vekaleten Gençlik Kolları başkanlığını yürüten kardeşimiz Harun Çelik'e devir teslim töreninde plaket takdiminde bulunduk.Bir son olmayan, aksine bir başlangıç olan bu kutlu yolda verdiği emekler doğrultusunda Harun Çelik'e teşekkür ederiz. Silivri İlçe Gençlik Kolları olarak atanan Utku Kapucu kardeşimize görevinin hayırlı ve başarılı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

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