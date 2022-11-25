AK kadınlar 'kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız'

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, "Kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İl yürütme ve yönetim kolları üyeleri ile kadın kolları teşkilat mensupları katıldı. Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti’nin 5 buçuk milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu belirtti. AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olmalarının yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Emel Gözükara Durmaz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ sebebiyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç çerçevesinde aldık. TCK’da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini Anayasa’da düzenledik” ifadelerini kullandı.

Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES (Kadın Acil Destek) Mobil Uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Emel Gözükara Durmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“KADES Uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına Yönelik Şiddetin 7 Gün 24 Saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulamasını 2015’te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 Yılı’nda ise İş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing) Genelgesi’ni düzenledik ve mobbing suç çerçevesine aldık.‘ Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz’ Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha ifade ediyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.”