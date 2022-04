AK Kadınların Ramazan mesaisi

İlçe Kadın Kolları Başkanlığının organize ettiği ‘gönül sofraları’ programları her akşam bir mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen erzak kolilerinin yanında çat kapı iftara giden teşkilat mensupları, vatandaşın sorunlarıyla ilgilide notlar alıyor. İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, “Silivri’mizin 35 Mahallesinde düzenli olarak iftar ve sahur programları düzenliyoruz. Birebir gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde hem ramazan ayının maneviyatını yaşıyor, hem de paylaşmanın güzelliklerini saha çalışmalarımızla perçinliyoruz” dedi.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, Yörünge Haber’e yaptığı özel açıklamasında şunları kaydetti.

“İftara kadar ayrı iftardan sonra ayrı çalışıyoruz”

Sadece seçim döneminde değil tüm dönemlerde AK Parti kadrolarının sahada ve aktif olduğuna vurgu yapan başkan Şahin, “Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en üst seviyeye çıktığı ramazan ayında tüm kademe başkanlarımız ve yönetimleri ile birlikte saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçe Başkanımız Mutlu Bozoğlu’nun talimatları ile Kadın Kolları Başkanlığımızın koordinesinde her gün hazırlanan yemeklerle onlarca eve konuk olup iftarımızı bu ailelerle birlikte açıyoruz. Hemşehrilerimizle aynı sofralarda iftar açıp, ülkemizin mevcut durumunu istişare ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Gün içerisinde yoğun bir şekilde başladığımız saha çalışmalarımız iftar öncesi ve iftar sonrası olmak üzere sahura kadar devam ediyor.

Şu ana kadar sayı vermeyeyim ama çok ciddi ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak kolilerimizi teslim ediyor, başka ihtiyaçları varsa tedarik etmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu programlarımız Ramazan Bayramı sonuna kadar aynı tempoyla devam edecek.

“Meslek liseleri ailelerle buluşuyor”

Bir diğer önemli çalışmamız ise; ‘Meslek liseleri ailelerle buluşuyor’ projemiz. Selimpaşa Turizm Otelcilik Lisesi öğrencilerimizin her akşam 25 aileye ulaştırılmak üzere hazırladığı kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu hafta üniversite öğrencilerimizin evlerine de konuk olacağız. Geleceğimizin teminat öğrenci kardeşlerimizin de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam İlçe Başkanlığımızda 23 Nisan Çocuk Bayramı münasebetiyle ‘Çocuk İftarı’ organizasyonumuz var. Anlayacağınız bu mübarek Ayımızı 7’den 70’de her kesime birebir dokunarak dolu dolu geçiriyoruz. 1,5 yıllık görev sürem içerisinde başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, İl Kadın Kolları Başkanımız Rabia İlhan, İlçe Başkanımız Mutlu Bozoğlu ve tüm teşkilat mensuplarımızla canla başla milletimize hizmet ediyoruz. Ramazan Ayımızın tüm maneviyatını vatandaşlarımıza birebir dokunarak yaşıyoruz.

Her yıl ramazan ayında yaptığımız şehit aileleri programı ve teşkilat üyelerimiz ile iftar geleneğimizde sürüyor. Ramazan ayına özel planladığımız iftar ve çay buluşmalarının yanı sıra il genelindeki siyasi faaliyetlerimize de ara vermiyoruz. Esnaf ziyaretlerimizin yanı sıra köy ziyaretlerimizi ihmal etmiyor, yakınlarını kaybeden hemşerilerimize de elimizden geldiğince taziye ziyaretlerinde bulunuyoruz. İlçemizi ilgilendiren her konuda çalışmalarımızı tamamlayarak, raporlarımızı gerekli birimler ile paylaşmayı sürdürüyoruz” dedi.