AK kadrolar Bursa'ya doğru hizmetlerin verilmesi için çalışıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatları ile buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak AK Parti Yıldırım ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları teşkilatları ile biraraya gelen Başkan Gürkan, ilçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Davut Gürkan, gerçekleştirdikleri üye ve saha çalışmaları ile Bursa teşkilatlarının gücüne güç katan Yıldırım ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Başkan Gürkan, Yıldırım Halkı’nın AK Parti’nin kuruluşundan bu yana verdikleri destekle AK kadroların Bursa’daki en önemli dayanaklarından olduğunu belirterek, “Bursa ve Yıldırım teşkilatlarımız da bu bilinç ve sorumlulukla şehrimizin merkezlerinden olan ilçemize hak ettiği hizmetlerin getirilebilmesi için gecesini gündüzüne katıyor. Hep birlikte güzel işlere imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Türkiye çapında tüm teşkilatlarımıza örnek gösterilen ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretlerimizde Yıldırım’da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamacasına çalışan, tüm saha çalışmalarımızda yanımızda olan ve partimize kazandırdığınız yeni üyelerimizle Türkiye sevdalısı AK yüreklerin gücüne güç katan siz değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının ardından Yıldırım’da hizmet veren mahalle başkanları ile biraraya gelen Başkan Gürkan, ilçelerinde mahalle mahalle, sokak sokak Yıldırımlı hemşehrileri ile hemhal olarak, AK Parti hizmet ve siyaset anlayışının sancaktarlığını yapan mahalle başkanlarına teşekkür etti. Bursa’da hizmet götürülmeyen tek bir nokta bırakmamak için tüm teşkilatları ile gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürkan, şunları söyledi; “Burada her kademeden yol arkadaşımızın çabası önemli ve şehrimizin geleceği için çok kıymetli. Bursamızı, Bursa Halkı ile birlikte yöneterek, bölge bölge, mahalle mahalle yerinde ve zamanında hizmetlerin verilebilmesi için mahalle başkanlarımızın temasları ve çabaları bizlere yön veriyor. İnşallah Bursamızı güçlü geleceğine ve Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hep birlikte hazırlayacağız”