Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK nokta üye aracında vatandaşlara karanfil dağıttı.

Başkan Yıldırım, partisinin Ak nokta üye aracını ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılımlarından dolayı teşekkür etmek amacı ile vatandaşlara karanfil dağıttı. Başkan Yıldırım, “Durmak yok yola devam sloganıyla yolumuza devam ediyoruz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginde bizi yalnız bırakmayan Bilecik halkına çok teşekkür ediyorum. Bilecik gümbür gümbür geliyor” dedi.