AK Parti 'Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir' programının ilki gerçekleştirildi

“AK Parti Siyaset Akademisi Kadın” Eğitim programı Çamlık Millet Kütüphanesi toplantı salonunda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir” dahilinde Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “AK Parti Siyaset Akademisi Kadın” Eğitim programının ilki Balıkesir Çamlık Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

AK Kadınlardan, siyaset akademisi eğitimi

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir eğitim programına 20 İlçe Teşkilatı’nda görev alan kadınlar ile Balıkesir’li kadınlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Kadın Kolları İl Yönetimi, 20 İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Balıkesirli Kadınlar hazır bulundu. “Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir” eğitim programında yer alan derslere konuşmacı olarak; “Türkiye’nin Yakın Tarihi” konusunda Zafer Şahin, “Etkili İletişim” konusunda Esen Akdenizli, “Siyasal İletişim ve Yeni Medya” konusunda Nuriye Çelik, “Çevre Ahlakı ve Bilinci” konusunda Volkan Tural katıldı.

Ekrem Başaran: “AK Parti, her daim kadınlarımız yanındadır”

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, derslerden önce yaptığı açıklamada Türk Siyasetinde ve AK Parti’de kadının önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadını siyasetin bir nesnesi değil, öznesi olarak gördüğünü belirten Başkan Başaran, “Kadınlarımız hayatımızı düzene sokan, yaşadığımız her alanda, iş dünyasında varlıklarıyla kendilerini hissettirmeye devam ediyor. Onun için AK Parti olarak kadınlarımıza, kadınlarımızın sorunlarının çözümüne büyük önem veriyoruz ve bu konuda da önemli adımlar attık. Çünkü Kadınlarımız hayatımızın her alanında başarılı çalışmaları ile bizlere gurur veriyor. Bugün burada ilkini gerçekleştirdiğimiz “Siyaset Akademisi Kadın” programımızla kadınlarımızın daha aktif ve bilinçli bir şekilde Türkiye’nin gelişmesine katkı sunacağına inancım tamdır. AK Parti kurulduğu ilk günden bugüne kadınımıza hak ettiği değeri veren tek partidir. AK Parti olarak her daim kadınlarımızın yanındayız. “Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir” eğitim programımıza katılan konuşmacılarımıza şimdiden teşekkür ediyor, kadınlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Meral Cengiz: “Eğitim programımıza tüm kadınlarımız katılabiliyor”

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz yaptığı konuşmada; “Bugün, AR-GE ve Eğitim Başkanlığımızın on dokuz dönemdir farklı temalarla yürütmüş olduğu Siyaset Akademisinin Yirminci Dönemine Kadın Siyaset Akademisi temasıyla başlıyoruz. Bu Akademi parti üyeliği gözetmeksizin kadınların siyasi katılımını artırmayı hedefleyen bir eğitim faaliyetidir. AK Parti kurulduğu günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kadınların iş, eğitim, toplum ve siyasete kazandırılmasını düstur edinmiştir. Bu hedefle politikalar geliştirilmiş, yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kadınlara fırsat eşitliği sağlanması adına pozitif ayrımcılık yapılabilmesi anayasal güvence altına alınmıştır. Kadınlarımız toplumun her biriminde, iş yaşamında, sosyal hayatta yer alabilmektedir. Bu konuda yatırım ve politikalara ara verilmeksizin devam edilmektedir. Toplumu şekillendiren hizmet alanlarından en etkilisi olan siyasete kadınların katılımı çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasete başladığı günden bugüne kadının siyasetteki önemini vurgulamış ve öncü birçok kademede kadınların görev almasına öncü olmuştur.

Kadının bulunduğu alanda disiplin, fedakarlık, merhamet egemendir. Kadınların donanım kazanması ve siyasi hayatta daha çok yer alabilmesi için eğitimler çok önemlidir. Yapabileceğimizin en iyisine ulaşabilmek adına hepimizin kendimizi geliştirmeye ihtiyacı vardır. Sayın eğitimcilerimizin bizimle paylaşacakları hepimizin hayatına dokunacak, siyasi rollerimize yön verecektir. Bu sebeple bize bu fırsatı tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm AK Parti teşkilatımıza, eğitimcilerimize ve eğitimimize teşrif eden konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir” eğitim programına yoğun katılım

“Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir” eğitim programında yer alan derslere konuşmacı olarak Zafer Şahin “Türkiye’nin Yakın Tarihi” konusunda sunduğu örnekler, yakın tarihimize ışık tutan birçok konuda değerli bilgi paylaşımlarında bulundu. Zafer Şahin’in ardından “Etkili İletişim” konusunda Esen Akdenizli ise iletişim konusunda yapılması gerekenler, yapılan paylaşımların insan üzerindeki etkileri, algı oluşturma amaçlı paylaşımların toplum üzerindeki olumsuz yönleri konusunda güncel değerlendirmelerde bulundu. “Siyasal İletişim ve Yeni Medya” konusunda bilgi paylaşımında bulunan Nuriye Çelik ise siyasal iletişimin önemine değinerek, medyadaki gelişmeler ve yapılması gerekenler hakkında önemli konulara dikkat çekti. “Çevre Ahlakı ve Bilinci” konusunda ise Volkan Tural, derse katılanlara insan ve çevre ilişkisini anlatarak değerli katkılar sundu. 8 dersten oluşan Siyaset Akademisi Kadın Balıkesir” eğitim programının ilki olan 4 derslik çalışma sona erdi. Önümüzdeki günlerde eğitim programının ikinci bölümü gerçekleştirilecek.