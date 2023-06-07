AK Parti 'Yeniden İstanbul' sloganı ile 2024 mahalli seçimlerinin startını verdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçimleri için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirterek, "2023 seçimlerine 1 yıl kala ‘Yüz Yüze 100 Gün’ ve ‘Birlik İrade Zafer’ konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için ’Yeniden İstanbul’ sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için Yeniden İstanbul diyerek çalışmalarımıza başlıyoruz” dedi. Kabaktepe ayrıca muhtarlık seçimi için kaydını köyüne götüren vatandaşlara da seslenerek "350 bin seçmenimizden, yeniden İstanbul sloganımız ile nüfus kayıtlarını yaşadıkları İstanbul’a geri getirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla buluştu. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa medyanın her kesiminden çok sayıda gazeteci katıldı. Programda; AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar’ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

İl Başkanı Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin saha çalışmalarından sandık yönetimine kadar gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde 2024 yerel seçimlerine şimdiden başladıklarını belirterek önümüzdeki süreçte yürütülecek seçim kampanyasından bahsetti.

“Hiçkimse kaybetmedi, 85 milyon kazandı”

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımızın hem seçim akşamı yaptığı konuşmasında hem de göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada çizdiği çerçeve Türkiye açısından da bizim açımızdan da çok önemli bir çerçeve. 85 milyonun kazandığı, Türkiye’de kimsenin kaybetmediği ve hep beraber Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğimiz 5 yılımız var” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da toplam 30 bin 803 sandıkta kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem de sandık görevlilerine teşekkür eden Kabaktepe, ’Yalan söylemeyi beceremiyoruz" deyip seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.

“Demokrasi nefreti söylemlerini talihsizlikle karşılıyorum”

Milli iradeye saygılı olunması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, “Her bir vatandaşımızın seçimlere, siyasete yönelik düşüncelerini belirtmesi en doğal hakkıdır. Ancak bazı açıklamalar demokrasi nefretine dönüşmüş durumda. Oy veren veya vermeyen vatandaşlarımızın kategorize edilmesi, onlarla ilgili kullanılan üsluplar, değerlendirmeler çok yakışıksız. Ne sosyal statü ne ekonomik statü ne eğitim statüsü ne de başka bir statü itibariyle hiçbir vatandaşımızın oyunu diğerinden farklı görmeyiz. 85 milyon insanımız istediği adaya oy verir. Buradan hareketle seçimi kaybetmiş olmanın verdiği psikolojiyle siyasi aktörlerin veya partililerin, adeta demokrasi nefretine dönüşen söylemlerini talihsizlikle karşılıyorum.” dedi.

Slogan belli oldu: "Yeniden İstanbul”

Yerel seçimler için saha çalışmalarına şimdiden başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, “2023 seçimlerine 1 yıl kala ‘Yüz Yüze 100 Gün’, ‘Birlik İrade Zafer’ konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için “Yeniden İstanbul” sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için yeniden İstanbul diyerek saha çalışmasına başlıyoruz. Önceki seçimlerden elde edilen veriler saha çalışmalarımızda bizim için yol haritası olacaktır” dedi.

Kabaktepe, muhtarlık seçimleri için kaydını köyüne götüren seçmene seslendi

Muhtarlık seçimi için kaydını köyüne götüren vatandaşlara da seslenen Kabaktepe, “Muhtarlık seçimleri için kaydını köyüne götüren 350 bin seçmenimizden, yeniden İstanbul sloganımız ile nüfus kayıtlarını yaşadıkları İstanbul’a geri getirmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Karşımızda kim olursa olsun 2024 seçimlerini AK Partimiz kazanacak, İstanbul kazanacak”

Bir gazetecinin, “Muhalefet partilerinin İBB Başkanlığı için göstereceği aday üzerinden mi adayınızı belirleyeceksiniz?” sorusuna Kabaktepe, “Muhalefet partilerinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Karşımızda kim olursa olsun 2024 seçimlerini AK Partimiz kazanacak, İstanbul kazanacak” şeklinde cevap verdi.

Ardından İl Başkanı Kabaktepe, gazetecilerin tamamlanan 2023 seçimleri ve yapılacak 2024 yerel seçimlerine yönelik sorularını cevapladı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

(RUASA

- Antalya’da hemcinse taciz kabusu bitmiyor

- İşyerinden polis tarafından çıkartıldı, bir gün sonra geri geldi

- İşyerinin karşısındaki banka oturan kadın,"Helalleşmeden gitmem" dedi

- Zeliha Çelik “Yasalar beni koruyamıyor, ya onun ya benim ölmem mi gerekiyor”

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) -Antalya’nın Manavgat ilçesinde hemcinsi olan takı ve aksesuar mağazası sahibi kadını taciz eden ve şikayet üzerine polis tarafından işyerinden götürülen kadın bir gün sonra yine geldi. Devamlı telefondan mesaj atıp, mağazanın karşısında bir banka oturan ve ayrılmayan kadını gören işyeri sahibi arkadaşlarını gönderip gitmesini söyledi ancak kadın"Helalleşmeden gitmem cevabını verdi. Takı ve aksesuar Mağazası sahibi Zeliha Çelik, yasaların kendisini koruyamadığını belirterek “Önlem alınması için illa ki onu öldürmem, ya da onun beni öldürmesi mi gerekiyor” diye konuştu.

Olay öncek gün Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir takı mağazasında yaşandı. Kumluca ilçesinden gelerek takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan Burcu Özdemir, geceyi yine mağazanın önünde bankta geçirdi. Mağaza sahibi kadının iş yerine gelerek polisi araması ve polislerin gelmesiyle kadın, kaçarak uzaklaştı. Mağaza sahibi kadın, takıntılı aşığının yeniden gelmesi üzerine iş yerine davet ederek kendisiyle oturup konuşmayı denedi. Kadını ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Mağazaya polislerin geldiğini gören Burcu Özdemir, koşarak üst kata çıkıp kendisini tuvalete kilitledi. Tüm çabalara rağmen tuvaletten çıkmayan kadın, olay yerine gelen kadın polis tarafından tuvaletten çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kabus yeniden başladı

2 gün önce polis tarafından emniyete götürülen ve hakkında şikayette bulunduğu Burcu Özdemir isimli kadının, 2 gün hastanede kaldıktan sonra yeniden işyerinin önüne gelen ve telefon mesajlarıyla tacize devam eden kadın işyerine 20 metre uzaktaki bir banka oturup tacizlerine devam etti. Taciz şüphelisi kadının adın 1 yıl önce kendisinden internet üzerinden alışveriş yaptığını, bir süre sonra niyetinin kötü olduğunu anladığını ve uzaklaştırmak için terslemeye başladığını anlatan Zeliha Çelik, "5-6 ay önce Kumluca’dan kalkıp Manavgat’a benim işyerime geldi ve alışveriş yaptı. Daha sonra her hafta Çarşamba günü gelmeye başladı. Bir süre sonra da beni sevdiğini, benimle olmak istediğini söyledi. Ben 2 erkek çocuk annesiyim. Böyle sapıkça bir olayı aklımın ucundan bile geçiremem. Kendisine güzellikle anlattım ama sürekli gelip gitmeye devam etti. Cuma günü işyerime geldi ve sabahtan akşama kadar işyerinin önündeki bankta oturdu. Geceyi de bu bankta geçirdiği söylendi. İşyerimi açtıktan sonra yanımda arkadaşlarımla beraber çağırdım ve burayı terk etmesini, rahat bırakmasını söyledim. Ne var ki ısrarını sürdürdü. Bende polise yakalattım ve şikayetçi oldum. Bana kadın kadına uzaklaştırma verilemeyeceği söylendi. Kadın bugün sabahtan beri işyerimin önünden gelip geçiyor, 10-20 metre ileride işyerinin önündeki masada oturup burayı gözetliyor. Mesaj atıp taciz ediyor. Arkadaşlarımı gönderdim ve burayı terk etmesini istedim. Benden helallik almadan gitmeyeceğini söylemiş. Artık iyice korkmaya başladım Yasalar beni korumazsa elimi kana bulamaktan ya da onun bana zarar vermesinden korkuyorum. Lütfen bu deliden, sapıktan beni kurtarın” diye konuştu.

Konuşmayı kabul etmedi

Zeliha Çelik’in korkulu rüyası haline gelen Burcu Özdemir, saatlerce telefonla konuşur gibi yaparak oturduğu masada gazetecilerin konuşma talebine olumsuz cevap verdi. Zeliha Çelik’ten ne istediği sorulan kadın, kendisine istediklerini söylediğini, konuşmak istemediğini, yarın Manavgat’tan ayrılacağını söyledi. İşyeri sahibinin ‘temizlik yapacağız’ diyerek kibarca kovduğu Burcu Özdemir, caddenin karşısına geçerek bankta oturmaya devam etti.