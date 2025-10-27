AK Parti ABB Grup Başkanvekili Yalçın: 'Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Bir yanda ‘PORTAŞ’ı uçurduk, büyüttük’ diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki PORTAŞ’ta aylardır maaşını alamadığı, ardından işten çıkarıldığı iddia edilen işçi Sadık Güneş’in intihar etmesinin ardından açıklama yapan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki PORTAŞ’ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, sonrasında işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi. Bir yanda ‘PORTAŞ’ı uçurduk, büyüttük’ diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız" ifadelerini kullandı.