AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen: 'Amacımız ilçemizdeki eğitimin kalitesinin artırılması'

Büyükada’da inşa edilen 125. Yıl Atatürk Ortaokulu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen, “Teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanılmış bir okul. Okulumuzun öğrencilerimizle buluşması için gün sayıyoruz. Amacımız, ilçemizdeki eğitimin kalitesinin artırılması” dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen, Büyükada’da inşa edilen Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen, “Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokulu’nun avlusundayız. Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak 3 yılda inşa edilen, 27 sınıflı, 1000 öğrenci kapasiteli, akıllı tahtaları, laboratuvarları, spor salonlarıyla, kendi akıllı yangın söndürme sistemleri ile inşa edilmiş son derece modern, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanılmış bir okul. Çok kısa bir süre içerisinde bu okulumuzun öğrencilerimizle buluşması için gün sayıyoruz” dedi.

Anaokulunun da mevcut olduğunu kaydeden Başkan Adayı Şen, “Bunlar normal şartlarda Ada ölçeğinde olmamış işler. Buradaki gençlerin hem burada okuyarak hem de buradaki spor salonlarından faydalanarak zinde kalmaları, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için düşünülmüş” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, eğitim sisteminde kalitenin artırılması”

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen, “Adalar ilçesi İstanbul’un en eski ilçelerinden bir tanesi. Buraya bu kadar önem verilerek gençlerimiz, kadınlarımız ve geleceğimiz için yapılan bu yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, İstanbul il Başkanımıza ve bütün emeği geçenlere biz teşekkür borçluyuz. Buradaki tek amacımız, diğer ilçelerde olduğu gibi eğitimde kalitenin artırılması, teknolojiden yararlanılması, Adalı çocuklarımızın da bundan en üst seviyede istifade ederek ülkemizin en başarılı üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmeleri için geçiş yapmalarına zemin hazırlamak istedik. İnşallah buradan bütün gençlerimiz, çocuklarımız yararlanacak. Bunları da tek tek hayatımıza sokmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokulu’nun son hali dron ile havadan görüntülendi.